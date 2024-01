Dries Mertens pense à la retraite

Dries va pouvoir retourner s’occuper de Philippe.

Dries Mertens ne devrait pas s’éterniser dans le monde du football. Actuellement engagé dans un contrat à Galatasaray qui expire fin juin 2024, le Belge de 36 ans ne veut plus remettre les crampons, comme il l’a expliqué dans une émission diffusée sur la chaîne flamande VTM : « J ’ ai vraiment envie d’arrêter le football, à mon âge, on arrête normalement de jouer au football, avoue-t-il . Vous devenez plus lent, physiquement ça fait plus mal. J’avais l’habitude d’entrer sur le terrain et je n’avais pas besoin de m’échauffer. Maintenant, mon corps a besoin de redémarrer. C’est difficile. » …

QF pour SOFOOT.com