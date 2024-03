Dries Mertens : « Il serait stupide d’arrêter maintenant »

De la même école que Messi, mais dans un vrai championnat.

Parti en Turquie à l’été 2022 après neuf saisons sous les couleurs du Napoli, Dries Mertens a annoncé en conférence de presse « essayer de continuer encore un an » avant de raccrocher les crampons. D’après des informations du média belge La DH Les Sports+ , l’ailier de 36 ans savoure la saison avec son club de Galatasaray : « Je me plais actuellement sur le terrain, et l’entraîneur (Okan Buruk) me donne beaucoup de confiance. En fait, les choses se passent mieux que prévu. » …

