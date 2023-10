information fournie par So Foot • 27/10/2023 à 17:10

Douglas Costa veut être « un soldat » de la Juve

Costa veut revenir sur ses terres.

Interrogé par le journaliste Fabrizio Romano, Douglas Costa, libre de tout contrat et qui sort d’une saison à trois buts et sept passes en 19 matchs en MLS, avec le Los Angeles Galaxy, s’est exprimé sur son avenir. L’ailier qui a notamment fait le bonheur de la Juve ou du Bayern, après avoir brillé avec le Shakhtar Donetsk, a ainsi fait part de sa volonté de revenir en Italie, à Turin : « Je désire totalement revenir à la Juve pour aider, pour me battre avec chacun des joueurs, de ramener la Juve au niveau qu’elle mérite . »…

JF pour SOFOOT.com