Dose de rappel : 360.000 rendez-vous pris mercredi sur Doctolib, un nouveau record

Le précédent record de la veille, avec plus de 218.000, a été battu à la veille de nouvelles annonces du gouvernement pour lutter contre la cinquième vague de Covid-19.

(Illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Rien n'est encore officiel, mais les Français prennent visiblement les devants. Alors que le ministre de la Santé Olivier devrait annoncer jeudi 25 novembre l'extension des rappels de vaccins anti-Covid à toute la population majeure , Doctolib a enregistré mercredi un nouveau record de prises de rendez-vous pour une dose de rappel : 3 59.975 rendez-vous ont été pris sur la plateforme . Le précédent record était de 218.000 rendez et datait de la veille seulement.

Actuellement, seuls les plus de 65 ans peuvent recevoir cette dose de rappel, ainsi que les personnes à risque et les soignants. Les plus de 50 ans y auront accès à partir du 1er décembre et la Haute autorité de santé a recommandé vendredi dernier de l'élargir aussi aux plus de 40 ans. À partir du 15 décembre, la validité du pass sanitaire chez les plus de 65 ans sera conditionnée à une dose de rappel six mois après la dernière injection .

Une hausse des rendez-vous pour une première dose a également été enregistré, avec 21.500 pris mercredi , alors que plus de six millions de personnes éligibles n'ont pas encore reçu leur première dose. Selon les médias, le gouvernement devrait en effet durcir le pass sanitaire en abaissant la validité du test anti-Covid de 72 à 24 heures.

Face à cette ruée, il faut désormais attendre 8 jours en moyenne entre la prise de rendez-vous sur Doctolib et sa réalisation . Au plus bas, mi-septembre, le délai était de 3 jours.