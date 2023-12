Dortmund, la menace fantoche ?

Avant de préparer la finale du groupe F de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund a vécu une semaine délicate. Entre défaites inquiétantes et blessures handicapantes, les Borussen risquent de souffrir face aux coéquipiers de Kylian Mbappé.

En sept jours, d’un mercredi à l’autre, la saison du Borussia Dortmund pourrait bien basculer du mauvais côté. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de Ligue des champions en s’extirpant du groupe de la mort, les Jaune et Noir déjouaient de nombreux pronostics. Les hommes d’Edin Terzić voyaient même le Bayern Munich et le RB Leipzig sortir prématurément de la Coupe d’Allemagne, leur laissant un boulevard menant directement au titre. Mais les fondations se sont écroulées en une semaine, subissant, coup sur coup, une élimination en huitièmes de la compétition contre Stuttgart (2-0) et un revers à domicile face à Leipzig (2-3) en Bundesliga. Ce mercredi, le BvB pourrait glisser à la deuxième place du groupe européen, souvent synonyme de tirage difficile en février. Les Parisiens, vainqueurs sans forcer à l’aller (2-0), auraient d’ailleurs tort de ne pas s’engouffrer dans les nombreuses failles aperçues ces derniers jours dans la Ruhr.

« Nous n’avons pas seulement connu la défaite, mais aussi de nombreuses blessures » , a déclaré laconiquement le technicien des Borussen après la déconvenue à Stuttgart. Marius Wolf, Marcel Sabitzer, Youssoufa Moukoko et Julian Ryerson ont rejoint l’infirmerie, les deux derniers étant d’ores et déjà assurés de ne plus jouer jusqu’en 2024. Wolf et Sabitzer sont incertains face au PSG au même titre que Sébastien Haller, sur le flanc toute la semaine, privant ainsi Edin Terzić de nombreux titulaires indiscutables. Pour ne rien arranger à la situation, l’essentiel Emre Can est suspendu et regardera la sixième journée de Ligue des champions depuis les tribunes du Signal Iduna Park. En face, Luis Enrique peut se targuer d’avoir récupéré Warren Zaïre-Emery et Marquinhos à temps afin d’aller chiper la première place du groupe à leurs hôtes.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com