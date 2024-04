Dortmund : Jaune et noir, il y a plus d’espoir

Au terme d’un quart de finale de folie remporté face à l’Atlético de Madrid (4-2), le Borussia Dortmund a déjà sauvé sa saison en accédant au dernier carré de la Ligue des champions. Le PSG est prévenu : ce double duel pour Wembley sera tout sauf une formalité.

Ce mardi 16 avril, peu avant que ne retentisse la petite musique de la Ligue des champions, c’est Mats Hummels qui était mis à l’honneur, dans le rond central du Westfalenstadion. Ému, le défenseur du Borussia Dortmund y recevait un bouquet de fleurs accompagné d’un maillot floqué du numéro 500, comme le nombre de rencontres qu’il a disputées sous le maillot jaune et noir. La performance n’est pas anodine : hormis lui, seul Michael Zorc a franchi cette barre symbolique, avec 572 matchs accomplis entre 1981 et 1998. Malheureusement pour Hummels, son 38 e but, marqué peu après l’entame de la seconde période, a terminé dans le mauvais filet et permis à l’Atlético de Madrid de se relancer, avant d’égaliser, puis, finalement, de s’incliner grâce à un festival offensif signé de la doublette Füllkrug-Sabitzer.

Ouf, Mats a réussi à ne gâcher ni son jubilé ni le match de ses coéquipiers. Car oui, c’est bien réel : alors qu’il galère face au RB Leipzig en Bundesliga, le Borussia, dont la participation à la prochaine C1 n’est toujours pas assurée, va participer au dernier carré de la dernière édition avant réforme, et ce, pour la première fois depuis 2013, une année dont l’épilogue face au Bayern Munich n’avait pas pris la tournure espérée. Par conséquent, le mot d’ordre est clair : il faudra jouer cette double confrontation face au PSG à fond et ne pas considérer que le plus dur est déjà fait.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com