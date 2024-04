information fournie par So Foot • 09/04/2024 à 17:33

Dortmund est-il vraiment le petit Poucet de ces quarts ?

Face à l'Atlético de Madrid, tombeur de l'Inter Milan au tour précédent, le Borussia Dortmund aborde son quart de finale dans le costume d'outsider. Une échéance européenne inespérée au cœur d'une saison plutôt terne.

À Dortmund, le temps s’est arrêté le 27 mai 2023. Ce jour-là, au terme d’une saison qui n’aura eu de cesse de voir le Bayern Munich trébucher, le Borussia Dortmund a réussi l’impossible : manquer le titre de champion d’Allemagne qui lui tendait les bras, pour la première fois depuis 2012. Une victoire face à Mayence, qui ne jouait plus rien, aurait pourtant suffi aux Schwarz-Gelben . Onze mois plus tard, cet échec impensable est toujours palpable dans un club à la peine en Bundesliga, éliminé en Coupe d’Allemagne, mais étrangement au rendez-vous des quarts de finale de Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans.

L’Europe à cœur

À l’heure du déplacement du BvB sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, la saison du Borussia peut être lue sous différents prisme. Sur la scène européenne, c’est une indéniable réussite. Placée dans« le groupe de la mort » du PSG, de Milan et de Newcastle, le Borussia Dortmund n’était pas franchement donné favori sur la ligne de départ. En prenant six points face à Newcastle (2-0, 1-0) et quatre face au Milan (0-0, 3-1), les Allemands se sont donnés le droit à l’erreur face au PSG (0-2, 1-1) pour terminer premiers de leur poule. La suite ? Un derby européen en huitième de finale, face au PSV Eindhoven voisin (150 km entre les deux villes), pendant lequel le BvB a surtout fait parler l’expérience. Car ce huitième de finale de Ligue des champions a mis en lumière l’autre facette du Borussia Dortmund de cette saison, beaucoup moins fringante.…

Par Adrien Hémard Dohain pour SOFOOT.com