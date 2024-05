Dortmund brise les rêves du PSG

Dans un Parc des Princes de gala, Paris n’a pas trouvé la faille pour renverser le Borussia Dortmund. Pire, les Rouge et Bleu se sont fait crucifier par Mats Hummels et voient leurs rêves de finale de Ligue des champions voler en éclats.

Paris Saint-Germain 0-1 Borussia Dortmund

But : Hummels (50 e )

Battu par un petit but à Dortmund la semaine passée, le PSG espérait renverser sa demi-finale pour continuer de rêver d’un premier sacre européen, dans la fureur du Parc des Princes. Malheureusement pour les Rouge et Bleu, il n’en a rien été. Très peu inspirés offensivement, Kylian Mbappé et ses partenaires n’auront pas trouvé une seule fois la faille en 180 minutes face au BvB, touchant notamment les montants à quatre nouvelles reprises. Crucifiés en début de seconde période par un but de Mats Hummels sur corner, ils voient leurs rêves européens se briser.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com