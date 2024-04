Dortmund balayé avant de défier le PSG, Kane plus fort qu’Ekitike

Docteur Borussia et Mister Dortmund.

À quatre jours de la réception du PSG, le BVB a pris une claque sur la pelouse de Leipzig (4-1). Jadon Sancho a pourtant ouvert le score, renouant avec le but après un mois et demi de disette (0-1, 20 e ) . La défense du Borussia a cependant craqué face à Loïs Openda (1-1, 23 e ) , Benjamin Sesko (2-1, 45 e +2) , Mohamed Simakan, venu conclure un contre d’école (3-1, 46 e ) , et Christoph Baumgartner (4-1, 80 e ) . Le top 4 s’éloigne un peu plus pour Dortmund, désormais à cinq points de son bourreau.…

QB pour SOFOOT.com