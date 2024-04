information fournie par So Foot • 01/04/2024 à 00:59

Donnarumma, reçu 10/10

Réduit à dix et malmené, notamment en fin de partie, par Marseille sur la pelouse du Vélodrome, le PSG s’en est remis à son dernier rempart pour remporter le Classique. Une nouvelle fois époustouflant sur sa ligne, Gianluigi Donnarumma est l’un des grands bonshommes de la saison du club de la capitale.

Non, Vitinha ne sera pas le seul homme fort de la soirée. S’il a une nouvelle fois rayonné (et marqué), le milieu de terrain portugais doit partager sa cape de héros avec Gianluigi Donnarumma après la victoire parisienne dans le Classique. Comme souvent cette saison, le portier italien a été exceptionnel sur sa ligne, prenant bien soin d’éteindre le moindre départ d’incendie dans la surface rouge et bleu. Une véritable valeur sûre sur laquelle s’appuyer en cette fin de saison de tous les espoirs pour le PSG.

Infranchissable

Au coup d’envoi, Marseille restait sur quatre rencontres sans marquer dans son antre contre Paris (soit depuis octobre 2017), et Donnarumma le savait parfaitement, bien décidé à étendre cette incroyable série. Alors l’Italien a fait ce qu’il sait faire de mieux : enchaîner les parades, écœurant tour à tour Pierre-Emerick Aubameyang, Faris Moumbagna ou Amine Harit. « Ce soir, on tombe sur un gardien incroyable », reconnaissait même le milieu de terrain marocain, qui risque d’en faire quelques cauchemars, au coup de sifflet final auprès de Prime Vidéo.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com