Donnarumma, bienvenue en enfer

Pour la première fois depuis son départ mouvementé de Milan pour Paris en 2021, Gianluigi Donnarumma retourne à San Siro avec son club, le PSG, ce mardi en Ligue des champions (21h). Un come-back aux allures de voyage en enfer mais aussi d’introspection pour l’international italien et le Paris Saint-Germain.

Depuis le tirage au sort, c’est l’une des curiosités de la campagne européenne du Paris Saint-Germain : comment diable Milan va-t-il accueillir Gianluigi Donnarumma pour son retour au bercail ? Si tout le monde se doutait déjà que ce ne serait pas avec un lancer de peluches et des bisous en pagaille, la manche aller au Parc des Princes avait déjà donné un petit aperçu de ce à quoi les retrouvailles entre Gigio et le Diavolo allaient ressembler. À Paris, le parcage rempli au moins de moitié par la Curva Sud n’a pas cessé d’insulter le champion d’Europe 2020 pendant 90 minutes. En Lombardie, dans leur antre de San Siro, les ultras milanais ont prévu évidemment plus fort : tee-shirts, sifflets et une pluie de billets de banque sont au programme selon les informations du Corriere della Sera . Un accueil musclé pour l’ex-enfant prodige devenu paria, renommé « Dollarumma » (d’où les billets) pour n’avoir pas choisi de prolonger l’idylle avec les Rossoneri qui aura duré huit piges, qui passe là un sacré test : montrer à l’Europe entière qu’à 24 ans, il a l’étoffe pour ce genre de rendez-vous et que les démons de Madrid sont définitivement partis.

Par Tom Binet et Andrea Chazy, à Milan pour SOFOOT.com