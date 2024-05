Domenico Tedesco confirme que Thibaut Courtois ne sera pas à l’Euro

Mike Maignan sera bien le meilleur gardien de l’Euro.

Domenico Tedesco a confirmé ce mardi lors d’une table ronde devant des médias allemands que Thibaut Courtois ne sera pas du voyage en Allemagne pour le prochain Euro. Le sélectionneur de la Belgique et le portier emblématique sont en conflit depuis l’été 2023 et le brassard gate , alors que le gardien avait été vexé de ne pas être nommé capitaine en l’absence de Kevin De Bruyne. Quelques semaines plus tard, Courtois s’était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche et avait été écarté des terrains pour un bon moment. En décembre, il avait annoncé renoncer à l’Euro à cause de cette blessure.…

LT pour SOFOOT.com