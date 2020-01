Docu télé ? Arte : au Soudan, le royaume de Koush révélé

Soudain, des pyramides de pierres s'élèvent au milieu d'un désert de sable doré. Nous ne sommes pas en Égypte. Ces pyramides de 6 à 30 mètres de haut sont loin au sud, au Soudan sur des sites nommés El Kurru, Nuri, Gebel Barkal et Méroé. C'est précisément ici, dans cette vallée du Nil qu'on retrouve la plus grande concentration de pyramides au monde. Pendant longtemps, les premiers explorateurs pensaient qu'elles étaient l'?uvre du pays voisin, l'Égypte. Mais en réalité, il s'agit des vestiges d'une civilisation ancienne noire africaine appelée le royaume de Koush, alors connue pour ses matières précieuses comme l'or, l'ivoire ou l'ébène. « À l'époque, les archéologues ne savaient rien ni de la Nubie ni du Soudan », témoigne un expert dans Le Royaume perdu des pharaons noirs, film documentaire de David Starkey, diffusé actuellement sur Arte.Sur les traces des pharaons noirs du SoudanLa richesse des vestiges rassemblés par un nombre croissant d'archéologues au cours des dernières décennies a mis en évidence une tout autre histoire : si les souverains de Koush ont été tour à tour partenaires commerciaux, adversaires et vassaux des pharaons égyptiens, ils parvinrent aussi, à leur tour, entre les VIIIe et VIIe siècles avant Jésus-Christ, à conquérir leur voisin égyptien en faisant appel à des guerriers d'autres royaumes d'Afrique noire, du Kordofan, du Darfour, du pays de Pount, pour fonder un empire qui va dominer à...