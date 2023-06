DNCG : ton univers impitoyable

Illustration during the Ligue 2 BKT match between Sochaux and Pau at Stade Auguste Bonal on April 15, 2023 in Montbeliard, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport)

Un mois après la fin des championnats français, la Direction nationale du contrôle de gestion distribue les sanctions et prolonge le suspense des clubs français, déjà prêts à se remettre en route.

Comme à chaque fin de saison, l’organisme chargé de la surveillance des comptes des clubs et associations professionnelles de football français fait son grand nettoyage à coups de rétrogradations et d’amendes. Et c’est la Direction nationale du contrôle de gestion qui s’en charge, son but étant d’ « assurer l’équité des compétitions, en vérifiant notamment que les investissements sportifs de chaque club n’excèdent pas ses ressources financières ». Depuis son lancement en 1984, ce sont les murs qui tremblent et l’attente des verdicts prononcés qui se poursuivent à chaque intersaison. De quoi piquer d’une bonne dose de suspense les rangs des clubs français – quels que soient leur taille ou leur prestige – qui ont créé surprises et rebondissements tout au long de cette saison sans fin. Un final après le final qui raconte aussi les difficultés du foot hexagonal.

La chute des clubs historiques

Au beau milieu des décisions favorables qui permettent à certains de chanter et de profiter de quelques jours paisibles de vacances, des constats plus cruels tombent et arrachent la gorge à des clubs qui ont marqué l’histoire des championnats tricolores. D’abord, l’AS Nancy lorraine, qui paie ses déboires financiers et sportifs accumulés depuis l’arrivée des nouveaux investisseurs sino-américains en tombant en National 3 sous la lame tranchante de l’organisme. Des galères qui ont débuté en 2021, alors que la saison annonçait un vent frais avec la prise de fonction des actionnaires : le club au chardon a enchaîné trois entraîneurs – Daniel Stendel, Benoît Pedretti et Albert Cartier – et a subi sa première descente en National 1, puis en National 2 la saison dernière. Ces pauvres résultats reflètent la gestion catastrophique de la maison nancéienne qui peine à retrouver son identité, perdue par les investisseurs étrangers. D’ailleurs, les deux Américains Paul Conway et Randy Frankel ont sauté sur l’occasion pour quitter le navire et laisser gérer Chien Lee et Krishen Sud. Ce dernier reflète le chaos qui plane sur les troupes lorraines. Le jour de l’audition du club – déplacée pour honorer sa venue –, le financier a décidé de ne pas se pointer. Il avait pourtant promis d’injecter de l’argent et de tout donner pour r

Par Arthur Charlier pour SOFOOT.com