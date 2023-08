Djibril Cissé dénonce les propos racistes d’un jeune U16 de la Juventus

Attaquant des U16 de Liverpool, Prince Kobe (15 ans), le fils de Djibril Cissé a été témoin de racisme lors du tournoi Next Generation Trophy. C’est son père qui a pris la parole sur X (ex-Twitter) pour dénoncer les agissements d’un jeune joueur de la Juventus U16 à l’encontre de l’un de ses coéquipiers : « Maintenant c’est trop. Pendant le match, un enfant de la Juventus a traité un joueur de Liverpool de ‘negro’. Le staff de Liverpool a dû arrêter le match. C’est une p*tain de honte. La Juventus doit agir tout de suite et fermement. »

AL pour SOFOOT.com