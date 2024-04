Dites donc, il ne serait pas un peu rouillé, le cyborg Haaland ?

Pour la première fois de sa carrière, Erling Haaland marque le pas. Blessé cet hiver et atteint par des problèmes personnels, le géant norvégien peine à retrouver ses standards monstrueux du côté de Manchester City. Faut-il s’en inquiéter ?

Une scène captée fin février depuis les tribunes du Vitaly Stadium avant la rencontre entre Bournemouth et Manchester City a refait surface en Angleterre ce week-end après la purge au sommet entre les Citizens et les Gunners (0-0). Dans cette séquence, plusieurs fois sortie de son contexte sur les réseaux sociaux, on voit Erling Haaland pataud à l’échauffement, enchaînant les passes foireuses à ses coéquipiers lors un toro . Très critiqué pour son manque de technique et d’implication dans le jeu ces dernières semaines, le cyborg, qui a déjà inscrit 29 buts et délivré 6 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, semble avoir sa batterie à plat.

Retour de blessure délicat et problèmes personnels

Auteur d’un début de saison canon, avec 14 buts inscrits en 15 matchs de Premier League, l’attaquant des Skyblues a vu son affolante course aux pions se stopper net début décembre. Blessé au pied droit, Haaland a loupé dix rencontres et n’a regoûté à la compétition que fin janvier. Depuis, la machine peine à se relancer. Le quintuplé face à Luton lors des huitièmes de finale de la FA Cup fait office de cache-misère, puisque hormis cette performance majuscule, il n’a marqué que 5 buts en 15 rencontres.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com