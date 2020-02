Disneyland Paris ne ferme pas la porte à la création d'un troisième parc

Après Disneyland et les studios Walt Disney, un troisième parc va-t-il ouvrir au sein de l'immense complexe de Marne-la-Vallée ? L'idée germe dans les esprits des dirigeants d'Euro Disney. La mise en chantier d'un nouveau parc est en effet incluse dans la convention signée en 1987 entre la société et les pouvoirs publics français. Pour qu'ils puissent se laisser une plus grande marge de réflexion, le conseil départemental a adopté, le 7 février dernier, un neuvième avenant à cette convention. Il prolonge notamment la possibilité de décider de la réalisation d'un troisième parc jusqu'en 2036, au lieu de 2026, rapporte Le Parisien. Lire aussi Pourquoi Disney a décidé d'étendre son parc d'attractions français

Cet avenant précise par ailleurs que la nouvelle échéance pourrait éventuellement faire l'objet d'un autre avenant « jusqu'à la date à laquelle un seuil d'au moins 22 millions de visiteurs annuels aura été atteint par les deux parcs existants ». Dans ce cas précis, le troisième parc « devra être prévu dans un programme détaillé signé au plus tard le 23 mars 2040 ». Comme le souligne Le Parisien, le stade des 22 millions de visiteurs n'est pas encore à la portée du complexe : la fréquentation annuelle des deux parcs est de 15 millions de visiteurs.

Une extension de Disneyland Paris actuellement en chantier

Si un troisième parc n'est pas encore officiellement dans les tuyaux d'Euro Disney, le...