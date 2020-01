Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Disney avance d'une semaine le lancement de son service de streaming en Europe Reuters • 21/01/2020 à 15:34









DISNEY AVANCE D'UNE SEMAINE LE LANCEMENT DE SON SERVICE DE STREAMING EN EUROPE (Reuters) - Walt Disney a annoncé mardi que son service de vidéos en ligne serait lancé le 24 mars en Europe de l'Ouest, une semaine avant la date initialement prévue. Disney+ sera notamment disponible en France au pris de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Ce service entend concurrencer Netflix, l'Apple TV+ d'Apple et Amazon Prime Video, le service d'Amazon. (Ambhini Aishwarya à Bangalore, version française Nicolas Delame)

