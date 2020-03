Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Discussions sur un assouplissement de la norme comptable IFRS9 Reuters • 20/03/2020 à 16:10









DISCUSSIONS SUR UN ASSOUPLISSEMENT DE LA NORME COMPTABLE IFRS9 MADRID/LONDRES (Reuters) - Les autorités bancaires internationales discutent d'un assouplissement d'une norme comptable clé afin d'éviter à de nombreuses banques de passer de lourdes provisions sur des prêts à des entreprises en difficulté à cause de la pandémie de coronavirus, a-t-on appris de source directement impliquée dans ces pourparlers vendredi. Cette source a expliqué que le Comité de Bâle, principal forum de discussion en la matière, devait tenir une téléconférence dans la journée pour débattre de la norme IFRS9, obligatoire dans les 27 pays de l'Union européenne, en Grande-Bretagne et dans une centaine d'autres pays. Elle a évoqué un possible gel de l'application de cette norme. Le Comité de Bâle s'est refusé à tout commentaire. (Jesus Aguado et Huw Jones, version française; Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

