Discussion commerciale et promotion de la France au menu d'une visite ministérielle aux Etats-Unis

Trouver des compromis sur un dossier commercial chaud tout en vendant la "marque" France aux investisseurs: le ministre délégué au Commerce extérieur Olivier Becht sillonne les Etats-Unis toute la semaine, à la recherche de rapprochements de vues.

Le ministre délégué au Commerce extérieur Olivier Becht arrive pour le conseil des ministres à l'Élysée à Paris, le 21 juillet 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Je ne vois pas un voyage où l'on a une telle concentration d'enjeux", souligne une source diplomatique française en référence aux très nombreux déplacements du ministre français chargé de promouvoir l'Hexagone à l'étranger, tout juste de retour d'Afrique du Sud en milieu de semaine.

Partenaire économique incontournable et allié historique de la France, les Etats-Unis pèsent très lourd dans l'Hexagone: 1.250 entreprises y sont présentes avec 458.000 emplois directs et 1,65 million d'emplois indirects selon le dernier baromètre de l'American Chamber of Commerce.

Le stock des investissements directs étrangers en France représentait quand à lui 91 milliards de dollars en 2021, selon les chiffres du Département d'Etat américain.

Au cours de cette visite qui s'étend de dimanche à vendredi, le ministre doit arpenter cinq villes, de Boston à Houston en passant par Washington, New York et Austin.

Un des dossiers au programme s'annonce plus "difficile" que les autres, a observé la source française, celui concernant le commerce de l'acier et de l'aluminium en provenance d'Europe. Le contentieux remonte à l'ère Trump, lorsqu'en pleine guerre commerciale, le turbulent président américain avait imposé des droits de douane punitifs sur l'acier et l'aluminium européens.

Ces tarifs ont finalement été suspendus en 2021 après l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche mais ils pourraient être réactivés en début d'année prochaine, faute d'un accord définitif entre les deux parties.

- Pas d'accord -

"On est d'accord avec les Américains sur les objectifs mais pas d'accord sur le moyen pour les atteindre", souligne la source française: là où les Etats-Unis veulent que les deux blocs imposent des droits de douane pour lutter contre les surcapacités dans ce secteur notamment en Asie, l'Europe veut coller un peu plus aux règles du commerce international.

En attendant un accord définitif, le ministre français va plaider pour "a minima proroger l'accord temporaire", a-t-il affirmé jeudi lors d'une audition devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il abordera le sujet mardi lors d'un entretien à Washington avec la représentante américaine au Commerce, Katherine Tai.

Toujours sur le front commercial, la France n'envisage pas de hausser à nouveau le ton sur l'Inflation Reduction Act (IRA), un plan d'investissement qui avait suscité en fin d'année 2022 une levée de boucliers européenne sur fond de craintes de délocalisations massives d'entreprises du Vieux continent à la recherche de subventions.

"Nous n'en sommes plus à ce stade, mais on discute de l'héritage des discussions, on met en place un dialogue sur les subventions de part et d'autre de l'Atlantique", explique la source française.

Au cours de cette longue visite, M. Becht entend par ailleurs faire les yeux doux aux investisseurs et aux talents sur le sol américain, en particulier dans le domaine de la santé où plusieurs rencontres avec des dirigeants d'entreprises sont prévues.

Un coup de projecteur sera aussi mis sur le secteur spatial à l'occasion d'une visite au Texas. Lors de cette séquence, M. Becht prévoit d'emmener une dizaine de "pépites" françaises, PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), pour les encourager à exporter et à vendre leurs technologies aux groupes locaux.