information fournie par So Foot • 26/10/2023 à 11:02

Dirk Kuyt : « J’aurais pu être pêcheur »

Le football éteint la pêche, est-ce que c’est bon pour vous ?

C’est en tout cas le point de vue de Dirk Kuyt, légende du football néerlandais. Oui, parce qu’avant de s’apercevoir qu’il avait assez de talent pour réussir avec le ballon rond, celui qui a porté les couleurs de Liverpool à près de 300 reprises était décidé à faire de la pêche sa vie. « Mon père était pêcheur et mon grand-père aussi. Mon père a commencé à travailler en mer à l’âge de 14 ans. Quand j’étais un peu plus jeune, j’avais la même attirance pour la pêche. J’aurais pu être pêcheur » , a lancé Kuyt dans une belle interview dans les colonnes de The Athletic .…

MD pour SOFOOT.com