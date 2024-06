information fournie par So Foot • 30/06/2024 à 17:23

Direction le Borussia Dortmund pour Rayan Cherki ?

Le BvB vient gâcher la fête.

Que fera Rayan Cherki cet été ? C’est une question qui agite le mercato lyonnais, et la réponse pourrait bien arriver très rapidement. Selon les informations de L’Équipe , le jeune milieu offensif était tombé d’accord samedi soir avec le PSG, après s’être entretenu avec Luis Campos et Luis Enrique, alors que l’OL était d’accord pour céder son joueur pour une somme de 15 millions d’euros, que le club de la capitale était prêt à mettre. Jusque-là pas de souci, mais le Borussia Dortmund, intéressé par Cherki depuis plusieurs semaines, va s’aligner sur la somme, et le Lyonnais aurait une préférence pour le dernier finaliste de la Ligue des champions, malgré des conditions salariales inférieures.…

AL pour SOFOOT.com