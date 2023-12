information fournie par So Foot • 30/12/2023 à 13:04

Direction la Turquie pour Bruno Genesio ?

De tête de turc à la tête de Turcs.

Remercié par le Stade rennais à la mi-novembre, Bruno Genesio pourrait rebondir en dehors de l’Hexagone. Déjà passé par la Chine après son départ de Lyon, le technicien de 57 ans pourrait cette fois poser ses valises en Turquie. Fanatik, un média turc, révèle ainsi ce samedi que le Besiktas aurait jeté son dévolu sur Genesio et aurait proposé un contrat d’un an et demi au Français.…

FP pour SOFOOT.com