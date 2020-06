Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dior relance ses défilés, sans invités au premier rang Reuters • 22/06/2020 à 19:27









DIOR RELANCE SES DÉFILÉS, SANS INVITÉS AU PREMIER RANG PARIS (Reuters) - Christian Dior a annoncé lundi maintenir le calendrier de ses défilés, qui débutera en juillet en Italie, mais sans le traditionnel "premier rang" réservé habituellement aux invités les plus prestigieux. La crise du coronavirus a poussé les enseignes de luxe à repenser la présentation de leurs collections, et contraint certaines d'entre elles à se désengager d'événements coûteux. "Nous aimerions transmettre un message de soutien, d'espoir, d'optimisme et de renaissance", a déclaré Pietro Beccari, le PDG de la maison française de haute couture. "Je pense aux grands fournisseurs mais aussi aux petits, à toutes ces petites entreprises d'artisans familiales en France et en Italie (...) Beaucoup d'entre eux ne savaient pas comment survivre, et ne le savent toujours pas." Après un premier report de sa présentation en mai, Dior - l'une des grandes marques de luxe du groupe LVMH - présentera le 22 juillet prochain à Lecce, dans la région des Pouilles, sa nouvelle collection "croisière" de mi-saison, qui sera retransmise en direct via les réseaux sociaux. "La 'fashion week' n'est pas seulement importante pour les acteurs de la mode, elle est également importante pour la ville qui accueille les défilés", a souligné Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior. La direction de Dior n'exclut pas la possibilité que le défilé de mode féminine qui se tient généralement à Paris au mois de septembre puisse de nouveau recevoir ses invités au premier rang. (Sarah White; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

