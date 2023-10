Diogo Dalot sur la densité du calendrier : « Ce sont des choses qui échappent à notre contrôle »

Dalot sort du lot.

Avec 48 matchs et 3785 minutes disputées l’an dernier, Diogo Dalot a vécu une saison éprouvante, même si elle est éloignée des plus hauts totaux du continent. Pour autant, à l’occasion d’une conférence de presse en amont du match Portugal-Slovaquie, le défenseur de Manchester United s’est exprimé sur la densité du calendrier annuel, et ce, alors que les fenêtres internationales sont parfois remises en cause : « La saturation du calendrier est un sujet dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois. C’est un fait que le nombre de matchs a augmenté. Le calendrier est de plus en plus serré. » Comme d’autre avant lui, Dalot cherche surtout à trouver des solutions pour faire avancer la question.…

JF pour SOFOOT.com