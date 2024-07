Diogo Costa, l'ange gardien du Portugal

Auteur d'un arrêt stratosphérique en fin de prolongations puis de trois parades (sur trois tentatives) lors de la séance de tirs au but, Diogo Costa a permis au Portugal de se qualifier en quart de finale de l'Euro 2024 dans la douleur face à la Slovénie. Et à Cristiano Ronaldo, qui a manqué un penalty, d'éviter de partir par la petite porte.

En larmes sur l’horrible pelouse de la Frankfurt Arena lors de la mi-temps de la prolongation, Cristiano Ronaldo est inconsolable. En tribunes, sa mère Dolores Aveiro est aussi en larmes. Une scène surréaliste qui aurait bien pu être la dernière image de Cristiano Ronaldo sous le maillot du Portugal. Des occasions manquées à la pelle, un penalty stoppé par Jan Oblak et une élimination face à la Slovénie, voilà comment aurait pu s’arrêter l’immense histoire de Ronaldo en Seleção . Du moins à l’Euro, une compétition qu’il a remportée en 2016 et dont il est le meilleur buteur de l’histoire et le meilleur passeur. Sauf que CR7 en a décidé autrement. Les larmes séchées, l’attaquant de Al-Nassr n’a pas fui ses responsabilités au moment de la séance de tirs au but où il s’est présenté en premier tireur des Portugais. Cette fois-ci, le ballon est au fond des filets. Pas de joie démesurée, des excuses au virage de supporters et un petit regard d’encouragement vers son portier Diogo Costa. Ce dernier reste de marbre. Il le sait : Cristiano Ronaldo ne partira pas à la retraite tout de suite.

Au bon souvenir de Ricardo

Les statistiques montrent qu’il est préférable de débuter une séance de tirs au but. Mais ça, ce n’est valable que lorsque le portier en face ne s’appelle pas Diogo Costa. Car le Portugais a permis à ses coéquipiers tireurs – et à CR7 en particulier – de s’avancer avec confiance en détournant le tir au but du vétéran Josip Iličić qui a mis 34 penaltys dans sa carrière (pour seulement 7 manqués). Ce premier arrêt est donc une performance en soit mais le gardien de Porto n’a pas voulu en rester là et a repoussé ensuite la tentative de Jure Balkovec et celle de Benjamin Verbič. Bruno Fernandes et Bernardo Silva ne tremblant pas, la Slovénie n’aura pas le droit à une quatrième tentative et s’incline donc avec les honneurs. Les Portugais ne se trompent pas et courent alors en direction de Diogo Costa qui est devenu le premier gardien à arrêter 3 tirs au but lors d’une même séance à l’Euro et le premier à n’encaisser aucun but lors d’une séance.…

Par Steven Oliveira pour SOFOOT.com