information fournie par So Foot • 12/04/2024 à 11:56

Dimitri Payet : « Ma guérison a commencé quand je suis arrivé à Vasco »

La feijoada, le meilleur des remèdes.

Pour la première fois depuis son arrivée en fanfare à Rio de Janeiro, Dimitri Payet a donné une interview à un média brésilien. Devant les caméras de la Globo, le Français s’est livré sur l’accueil offert par les supporters de Vasco da Gama. « Ce jour-là, ça a été le début du processus de ma guérison. Quand je suis arrivé, je n’étais pas au mieux dans la tête après ce qu’il s’était passé avec Marseille. Je pense que c’est Vasco et ses supporters qui m’ont guéri et m’ont relevé, car j’étais au sol, a estimé le Réunionnais. C’est la première fois qu’on me donne autant d’amour sans que j’ai rien fait pour l’avoir. » …

VD pour SOFOOT.com