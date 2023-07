Dimitri Payet et l’OM, c’est terminé

La fin d’une ère à Marseille.

Dimitri Payet et l’OM, c’est fini. C’est Pablo Longoria qui l’a annoncé ce vendredi à 14h, lors d’une conférence de presse annoncée tardivement. « Ce n’est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine. Ça a été beaucoup de semaines, de réflexions, de discussions. Dimitri et moi, on a eu une discussion avant le début de saison pour analyser comment cette saison allait se passer. On a communiqué et c’est une décision purement sportive de se séparer. Il est une partie très importante de l’histoire de ce club, tu as inspiré une génération de supporters de l’OM. Je tiens à te remercier publiquement de tous ces moments partagés ensemble » , a déclaré le président de l’OM, en présence de Dimitri Payet lui-même.…

GD pour SOFOOT.com