information fournie par So Foot • 20/08/2023 à 19:37

Dimitri Payet a été présenté au Maracanã

Des étoiles plein les yeux.

Quelques jours après son arrivée en fanfare au Brésil, où il avait été acclamé par des dizaines de supporters, Dimitri Payet a vécu ce dimanche le rêve de pas mal d’enfants. À l’occasion de la rencontre entre Vasco de Gama et l’Atlético Mineiro, le Réunionnais, vêtu d’un maillot floqué avec son nom et le numéro 10, a été présenté au stade Maracanã – qui a bel et bien conservé son nom d’origine malgré des polémiques récentes – devant des milliers de personnes.…

AL pour SOFOOT.com