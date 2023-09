Dimitri Liénard explique son choix de partir à Bastia

Dimitri la star.

Du haut de ses 327 matchs avec le Racing Club de Strasbourg, Dimitri Liénard a quitté l’Alsace dans la peau d’une légende de la Meinau cet été, à 35 ans. Et pour reprendre le fil d’une carrière qui arrive à son crépuscule, quoi de mieux que la Corse pour se refaire une beauté ? Débarqué à Bastia et directement efficace (un but et trois passes décisives en 5 matchs), le natif de Belfort s’est confié au site officiel de la Ligue 2 sur son arrivée dans son nouveau club, et dans un championnat qu’il n’avait plus côtoyé depuis la remontée de Strasbourg en Ligue 1. S’il affirme ne pas être « venu ici en vacances » il espère « faire remonter un club mythique en Ligue 1 » .…

JF pour SOFOOT.com