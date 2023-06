Diffusion du Mondial féminin : La Nupes tape du poing sur la table

Les députés s’en mêlent.

À 38 jours du début de la coupe du monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande, la compétition n’a toujours pas de diffuseur en France (et ailleurs), même si des discussions ont lieu entre M6 et France Télévisions pour une codiffusion. Les députés Nupes de la Délégation aux droits des femmes ont dénoncé la situation actuelle dans un communiqué qui a pour titre : « Le patriarcat et le capitalisme invisibilisent les femmes. » …

GD pour SOFOOT.com