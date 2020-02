Dieselgate : en Allemagne, Volkswagen vise un règlement à l'amiable

Rebondissement dans le plus grand procès allemand autour du scandale des moteurs diesels truqués : Volkswagen a proposé vendredi de payer 830 millions d'euros à ses clients en Allemagne, même si les négociations avec l'association regroupant les requérants ont pour l'heure échoué.Cette procédure rassemblant plus de 400 000 personnes qui demandent réparation pour leurs voitures équipées de moteurs diesels truqués s'était ouverte fin septembre. Le groupe automobile est accusé d'avoir délibérément nui à ses clients en installant à leur insu un logiciel faisant paraître le véhicule moins polluant qu'il ne l'est en réalité.Vendredi, Volkswagen est venu rompre le silence qui entourait la négociation, entamée en janvier, entre l'association de consommateurs VZBV et le géant de l'automobile. Les deux parties sont « parvenues à un accord sur une résolution à l'amiable à hauteur de près de 830 millions d'euros au total », a expliqué un porte-parole dans un communiqué transmis à l'AFP.Or, cette solution a « échoué » en raison de « revendications exagérées » concernant les honoraires des avocats de la VZBV, a-t-il ajouté.VW cherche des accords directsMoins de deux heures plus tard côté VZBV, même constat « d'échec » des négociations mais avec une tout autre justification : « le manque de bonne volonté de la part de Volkswagen de créer un système fiable et transparent » pour la mise en place de l'accord et des...