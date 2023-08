Diego Simeone favorable à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid

Même pas peur.

Si la loyauté de Diego Simeone envers l’Atlético de Madrid n’est plus à prouver, elle n’empêche pas l’entraîneur de rester fair-play avec son rival. L’Argentin n’est évidemment pas passé à côté de l’information envoyant Kylian Mbappé au Real Madrid. Malgré la domination de la Maison Blanche sur son voisin colchonero , Simeone veut en effet voir le Français débarquer en Espagne. Dans un entretien accordé à AS , le coach a expliqué ses motivations : « J’adorerais (qu’il signe au Real Madrid) , ce serait extraordinaire pour la Liga, pour qu’elle continue à être l’un des meilleurs (championnats) . Tous les joueurs qui viennent en Espagne donnent un coup de pouce. Le Real Madrid n’a pas de problème économique et peut se le permettre. Et si ce n’est pas pour cette année, alors ce sera pour la prochaine. »…

EL pour SOFOOT.com