Diego Godin : défenseur d’une époque

Diego Godin during the Liga match between Atletico and Sevilla on 12th May 2019Photo : Marca / Icon Sport

Il incarnait un défenseur un peu vieille école, rugueux, voire rustre, mais n'en a pas moins été l'un des meilleurs de son temps. À 37 ans, l'ex-colchonero Diego Godin a décidé que le moment de remiser ses tacles était venu. Hommage à ce dernier Mohican.

C’est un adieu qui lui ressemble. Au terme d’un match rugueux, capital dans la lutte pour le maintien, un petit clasico de Buenos Aires entre Huracán et Vélez Sarsfield, Diego Godin s’en est allé. Pas de dernière danse sous une pluie de pétrodollars pour lui, ni de sortie familiale au mall entre deux entraînements de soccer , juste le plaisir simple d’âpres batailles pour défendre un maillot à la valeur sociale plus que marketing. Dans sa déclaration d’après-match et même dans les larmes qui l’accompagnaient – témoins de son amour pour sa profession – tout Diego Godin était résumé. « À quoi je pense ? Mes 20 ans de carrière, lâchait-il au sein du vétuste stade Tomas Adolfo Duco. Depuis mes cinq ans, j’ai joué au foot et j’ai tout donné. Ce sont des larmes de joie et de tranquillité au terme d’une carrière riche en réussites mais aussi en revers. Plus de revers que de triomphes d’ailleurs, mais beaucoup de sacrifice. Partout où j’ai joué, je me suis donné corps et âme pour mes coéquipiers, mes équipes et pour les supporters, avec beaucoup de passion. » Des propos empreints d’humilité et de lucidité, pour ce défenseur qui n’était pas le plus rapide, ni le plus technique, et pas même le plus costaud, mais était trop conscient de ses limites pour ne pas exploiter de manière optimale ses qualités – sens de l’anticipation, jeu de tête, dureté à l’impact.

…

Par Thomas Goubin pour SOFOOT.com