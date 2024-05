Didier Ollé-Nicolle : « Le PSG a sacrifié ma vie sur l’autel de la prolongation de Katoto »

Blanchi dans l’affaire d’agression sexuelle qui lui avait coûté son poste d’entraîneur au PSG, Didier Ollé-Nicolle s’est confié dans un entretien à Ouest-France . L’ancien coach de l’US Orléans dit avoir été victime de « grand banditisme », en pleine affaire Hamraoui-Diallo. En juin 2023, la joueuse du PSG Kadidiatou Diani avait porté plainte pour agression sexuelle contre celui qui était alors son coach à Paris. L’ex-technicien raconte aujourd’hui comment il a été menacé par César Mavacala, compagnon de Diani et conseiller sportif d’Aminata Diallo et de Marie-Antoinette Katoto.

« J’étais allé faire du vélo avec ma femme. Je rentre, j’ai quatre appels manqués, se rappelle Ollé-Nicolle. Je n’ai jamais rencontré ce mec. Il me passe la pommade comme un lapereau de trois semaines. Il me dit : “En revanche, je ne veux plus voir Hamraoui sur le terrain.” Si c’est le cas, il me dit qu’il sera mon protecteur. C’est la mafia ? Je n’accepte pas qu’un agent m’appelle et fasse les choix à ma place. Il m’a répondu : “Si tu continues de faire jouer Hamraoui, je vais faire exploser le vestiaire . ” » Devant le refus du coach d’accéder à ces demandes, les menaces se seraient précisées : « Au mois d’avril, il a appelé Ulrich Ramé (manager de l’équipe féminine du PSG, NDLR) qui lui a dit que je n’allais pas céder. Il lui a fait comprendre qu’il allait me faire tomber. Il lui a dit que ce serait une histoire de match truqué, de drogue ou de cul. » …

VD pour SOFOOT.com