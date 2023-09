Didier Lamkel Zé : « Dès que je sors de Belgique, je n’ai plus de problèmes »

Présenté dans le Plat Pays comme Didier l'Embrouille, l'attaquant camerounais se retape du côté de Hatayspor, but à l'appui. Le club sinistré depuis le tremblement de terre en février dernier lui offre l'occasion de se reconcentrer sur le football et de rêver de CAN... Jusqu'à la prochaine bisbille ?

Cela faisait un peu plus d’un an qu’on ne t’avait plus revu marquer. Te sens-tu libéré après ce but de lundi face à Trabzonspor ?

Je suis très heureux. Me voilà dans une nouvelle équipe, dans un groupe qui vit bien, et puis ce but participe à une belle victoire dans un match qui était mal embarqué (Hatayspor était mené 0-2 à la 62 e minute et s’est imposé 3-2, grâce à un dernier but de Fisayo Dele-Bashiru à la 90 e +7, NDLR) . C’est ça le plus important.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com