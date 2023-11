Didier Domi : « Lee Kang-In pourrait être utile au milieu »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain, passé par le club de la capitale de 1994 à 1998 puis de 2001 à 2003, Didier Domi revient sur la défaite concédée par les Rouge et Bleu sur la pelouse de l'AC Milan (2-1) en Ligue des champions.

Deux semaines après la victoire au Parc des Princes, le PSG s’est incliné à Milan lors du retour. C’est probablement le pire match de la saison avec la défaite à Newcastle. Comment expliquer ce PSG à deux visages en fonction du fait qu’il joue à domicile ou à l’extérieur ?

Finalement, c’était un peu le même scénario qu’à l’aller. Avec du un-contre-un au milieu de terrain pour les empêcher de jouer. Et au Parc, c’était aussi difficile pour Paris jusqu’à ce que Zaïre-Emery débloque le match sur une accélération. Alors là, le fait que ça se joue à l’extérieur, qu’il y ait plus d’émotion, 80 000 spectateurs adverses, ça change l’atmosphère. Et les adversaires mettent plus de pression, sont plus agressifs, plus confiants et Paris a du mal à passer ce cap. Notamment défensivement où Paris n’a pas été bon collectivement et individuellement avec des mauvais positionnements sur les côtés de Hakimi et Lucas Hernandez. Et puis le milieu de terrain a énormément souffert.…

Propos recueillis par Steven Oliveira pour SOFOOT.com