Didier Deschamps : « On n’ira pas en Grèce pour faire de la balade »

Plus, plus, un petit peu plus, un peu plus.

« Quatorze, c’est pas mal. » Didier Deschamps avait le sourire au micro de TF1, quelques minutes après la victoire historique des Bleus sur Gibraltar (14-0). Jamais l’équipe de France ne s’était imposée par un tel écart. Heureux de la prestation de ses joueurs, le Bayonnais s’est également félicité de la conséquence de ce succès : les Bleus seront têtes de série lors du tirage de l’Euro, le 2 décembre. « On l’a vu au dernier Euro, quand on se retrouve avec l’Allemagne et le Portugal, ça oblige à laisser des plumes dans les matchs de poules » , note-t-il alors qu’en 2021, la France avait été placée dans le chapeau 2.…

QB pour SOFOOT.com