Didier Deschamps nous aurait-il caché ses talents de danseur ?

Les petits talents cachés de DD.

On connaissait Didier Deschamps le compétiteur, le gagneur, le chambreur, le parfois moqueur face à la presse, mais on ne connaissait pas encore Didier Deschamps le danseur. Figurez-vous pourtant que Didier Deschamps est même un as de la discipline, au point de devenir nouveau directeur du Festival de danse de Cannes et d’en présider sa première édition intitulée « Danses sans frontières ! » , qui aura lieu à partir de ce vendredi jusqu’au 10 décembre prochain.…

AL pour SOFOOT.com