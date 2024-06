Didier Deschamps justifie son choix tactique

Pas de vague, comme souvent.

Mais la conférence de presse de Didier Deschamps, après le match nul sans but entre la France et les Pays-Bas, n’a pas été inintéressante pour autant. Le sélectionneur a notamment félicité Mike Maignan, estimant que le gardien était « très bien, rayonnant. On a tout fait pour l’amener dans les meilleures conditions par rapport à ses blessures, Mike est fort et il se sent fort. Il a dû faire deux arrêts, mais tant mieux. Il est là, c’est un leader pour la défense et on aura besoin de Mike à ce niveau-là » .…

FC pour SOFOOT.com