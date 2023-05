Diatta : « Ce n’est pas normal de se laisser balader sur les six derniers matchs »

C’est ce qu’on appelle se Krépin le chignon ?

Surclassé par Rennes ce samedi (2-0), Monaco est passé, en une soirée, de la quatrième à la sixième place, et ce, alors que l’ASM comptait encore huit points d’avance sur les Bretons il y a six journées. Une situation qui a du mal à passer pour Krépin Diatta, plutôt fataliste après cette partie : « Cela fait six matchs importants que l’on n’arrive pas à faire la différence, en sachant l’importance de ces matchs-là. Si on en perd quatre, comme c’est notre cas, on ne peut pas prétendre à terminer la saison dans le top 4. Ce n’est pas possible. » Le Sénégalais qui dit « avoir honte » en remet une couche dans la foulée : « Après tout ce que l’on a fait pendant cinq mois, ce n’est pas normal de se laisser balader sur les six derniers matchs. » …

FP pour SOFOOT.com