Deux Tricolores dans la liste du Ballon d’Or féminin

Elles sont trente, et il n’en restera qu’une.

La liste des nommées pour le Ballon d’Or a livré son verdict, ce mercredi soir. Et parmi elles, deux Françaises : Wendie Renard et Kadidiatou Diani, évidemment. A noter que six Espagnoles y sont présentes (un record devant l’Angleterre, quatre), ainsi que six joueuses de Barcelone (un record là aussi contre quatre pour Wolfsburg, deux pour le Paris Saint-Germain et une seule pour l’Olympique lyonnais).…

FC pour SOFOOT.com