Deux transfuges de l'Alliance Renault-Nissan à la tête de Citroën et DS

Le constructeur automobile français PSA a annoncé mercredi la nomination de nouveaux responsables à la tête de ses marques Citroën et DS, qui auront notamment pour mission d'accélérer le développement des ventes à l'international, domaine où le groupe est à la peine. Vincent Cobee, ancien responsable de la stratégie produits de Mitsubishi Motors (membre de l'Alliance avec Renault et Nissan) recruté en septembre par PSA, succède à Linda Jackson, qui dirigeait Citroën depuis 2014. M. Cobee, 51 ans, ingénieur polytechnicien et titulaire d'un MBA de Harvard, avait récemment été nommé directeur adjoint de la marque aux chevrons. Il est entré dans l'industrie automobile en 2002, au sein du groupe japonais Nissan où il a notamment dirigé les achats en Europe et les véhicules à bas coûts de la marque Datsun. Béatrice Foucher, qui était directrice adjointe de DS, succédera à Yves Bonnefont à la tête de la marque aux ambitions haut de gamme qu'il avait lancée il y a six ans. Ingénieure de formation, Mme Foucher, 55 ans, a fait l'essentiel de sa carrière chez le grand rival français Renault où elle a notamment dirigé le programme de véhicules électriques de 2012 à 2015. M. Cobee et Mme Foucher intègrent le comité exécutif global du groupe PSA, qui comprend également les marques Peugeot, Opel et Vauxhall.Linda Jackson et Yves Bonnefont travaillent à la coordination des marquesLe constructeur français est en cours de fusion avec le...