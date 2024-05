information fournie par So Foot • 17/05/2024 à 23:29

Deux semaines après avoir fêté la montée, Roda finalement éliminé en play-offs

C’est ce qu’on appelle le karma.

Retour au 3 mai dernier en Eerste Divisie, la deuxième division néerlandaise, lorsque le Roda JC, vainqueur de Cambuur (2-0), a pensé que la défaite de Groningue contre Telstar validait sa montée directe dans l’Élite. Envahissement de terrain et tout le tralala par les fans… Sauf que le speaker s’était un peu emballé et Groningue avait égalisé dans le temps additionnel. La montée directe se jouait donc une semaine plus tard, alors que Roda se déplaçait à… Groningue pour la dernière journée. Résultat : 2-0 pour les locaux, qui sont repassés devant Roda à la différence de buts.…

LT pour SOFOOT.com