Deux-roues: les ventes ont reculé en 2023, surtout pour les véhicules électriques

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Les ventes de deux-roues ont reculé de 2% en 2023 en France par rapport à l'année 2022 dans un marché où les immatriculations électriques ont fortement reculé, selon les chiffres publiés mardi par le cabinet AAA Data.

Le recul des ventes concerne aussi bien les véhicules neufs avec 284.457 unités vendues (-2%) que les occasions (-2%, 886.425 unités vendues).

"Ce ralentissement peut s’expliquer par un contexte d’inflation et un effet de concentration des dépenses des ménages sur les produits de première nécessité, réduisant les achats +plaisir+ ou de convenance", selon le communiqué de l'observatoire commandé par l'assureur Solly Azar.

Les ventes de deux-roues électriques se sont contractées de 16% avec seulement 42.624 immatriculations en 2023. Elles avaient pourtant progressé en 2022 et sur les six premiers mois de l'année 2023.

"Le marché des deux-roues affiche un retard au niveau de l’électrification comparé au marché auto", insiste le cabinet AAA Data, qui explique ce ralentissement par "le peu d'offre de deux-roues et un soutien moins marqué de la part des pouvoirs publics" par rapport à l'automobile.

Les ventes de deux-roues électriques se concentrent essentiellement dans les grandes agglomérations, notamment à Paris où la gratuité du stationnement pour ce genre de véhicule pourrait expliquer l'engouement, d'après les conclusions de l'observatoire.

Seul le marché des motos enregistre une légère progression (+2%) avec 864.306 ventes en 2023. Les véhicules neufs progressent encore plus (+6%) "avec une nette augmentation des achats par les +néo-motards+ de 18-25 ans (+30%)".

Autre observation: "les véhicules loisir, portés par les CSP+ (...) et le segment des grosses cylindrées (+400 cc)", ont dynamisé le secteur.

"Selon l’observatoire, le marché des deux-roues, toutes catégories confondues, est en grande partie porté par les jeunes: +38% chez les 14-17 ans et +6% chez les 18-25 ans", écrit le cabinet AAA Data dans son communiqué.

Sur le plan territorial, le recul des achats de deux-roues est plus marqué dans les grandes agglomérations, et en particulier Paris où il est le plus fort (-15%), suivi de la Seine-Saint-Denis (-11%) et des Hauts-de-Seine (-9%).

"La baisse sur ces trois départements s’explique largement par l’entrée en vigueur du stationnement payant" pour les deux-roues à motorisation thermique, d'après le communiqué.

A partir d'avril 2024, le contrôle technique obligatoire des deux-roues motorisés doit entrer en vigueur après de longs atermoiements des pouvoirs publics, ce qui "pourrait transformer le marché de façon significative", selon AAA Data.