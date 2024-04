information fournie par So Foot • 12/04/2024 à 18:17

Deux points de pénalité pour Sheffield United

C’est ce qu’on appelle frapper un homme à terre.

L’English Football League a décidé d’enfoncer encore un peu plus Sheffield United. L’instance aux manettes des 2 e , 3 e et 4 e divisions anglaises a annoncé que le club serait sanctionné d’une pénalité de deux points au début de la saison 2024-2025. D’après la commission de discipline de l’EFL, les Blades se seraient rendus coupables de « défaut de paiement envers d’autres clubs » au cours de la saison 2022-2023. Ce retrait de points s’accompagne d’une amende de 310 455 livres (363 000 euros), que le club a d’ores et déjà accepté de payer.…

