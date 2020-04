Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux motards de la police percutés par un automobiliste à Colombes Reuters • 27/04/2020 à 22:53









PARIS (Reuters) - Deux motards de la police ont été blessés lundi, dont l'un grièvement, par un automobiliste qui les a volontairement percutés à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, a-t-on appris auprès des autorités policières et judiciaires. L'automobiliste a été arrêté sur les lieux. Il a dit avoir agi volontairement pour tuer des policiers en représailles aux événements en Palestine, a-t-on appris de sources policières et judiciaires. Il est inconnu des services de renseignement et ne présente pas d'antécédents judiciaires récents, a-t-on dit de mêmes sources. Le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi de l'affaire. "L'enquête qui débute fera toute la lumière sur ses motivations", a déclaré sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les deux motards blessés ont été percutés alors qu'ils effectuaient un contrôle routier. L'un des deux est grièvement blessé, avec notamment des fractures aux deux jambes et au crâne. L'autre est plus légèrement touché, notamment à une jambe. (Service France)

