Deux morts dans une attaque au couteau dans la Drôme

LYON (Reuters) - Une attaque au couteau a fait deux morts et quatre blessés en urgence absolue samedi matin à Romans-sur-Isère (Drôme), ont dit à Reuters plusieurs sources proches de l'enquête. La maire de la commune, Marie-Hélène Thoraval, a confirmé ce premier bilan en précisant à Reuters que "l'assaillant a été interpellé et qu'il est légèrement blessé". L'attaque s'est déroulée dans la matinée devant une boulangerie où les clients faisaient la queue avant d'être servis. L'assaillant, un homme d'une trentaine d'années, aurait crié "Allah Akbar", selon un témoin. Il ne serait pas connu des services de police, d'après ceux-ci. (Catherine Lagrange, édité par Gilles Guillaume)

