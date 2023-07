Deux homonymes débarquent à Metz

Ibou, Sadibou, ou les deux ?

Ce samedi, le FC Metz a officialisé deux jeunes recrues, liées par leur patronyme, mais pas par le sang : Ibou Sané (18 ans) et… Sadibou Sané (19 ans). Deux talents issus de la pépinière de l’AS Génération Foot, partenaire du club lorrain depuis 2003. Tout récent champions d’Afrique, ces deux internationaux sénégalais U20 ont signé un contrat en miroir, les liant aux Grenats jusqu’en juin 2028. Leurs numéros sont également proches, puisque l’attaquant axial (Ibou) et le défenseur central (Sadibou) ont opté pour le n°37 et le n°38. Dans le communiqué de présentation, les Mosellans se félicitent d’avoir acquis deux joueurs matures, de caractère, dotés d’un plus athlétique. Tous deux ont d’ores et déjà rejoint leurs nouveaux coéquipiers en stage, dans les Vosges.…

AL pour SOFOOT.com