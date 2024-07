Deux coureurs du Tour de France pronostiquent le résultat de France-Belgique

Deux français (Romain Bardet et Kévin Vauquelin) ont remporté les deux premières étapes du Tour de France pour la première fois depuis 1968 : la France mène déjà 2 à 0.

Le Tour de France fait étape ce lundi à Turin, où les coureurs devraient arriver juste avant le France-Belgique de l’Euro. Une collision de calendrier qui amène certains coureurs à se livrer au jeu des pronostics. Sur leur vélo et tout sourire, le champion de Belgique Arnaud De Lie et le sprinteur français Bryan Coquard ont discuté du huitième de finale sous les caméras d’Eurosport. « Premier but sur penalty. Après De Bruyne, beau petit coup franc, lucarne droite. Openda, 92 e minute : but. Victoire de la Belgique» , avance le Taureau wallon, sûr de lui. « Je suis pas trop pour, surtout que Lukaku est maladroit. C’est la France qui va gagner » , lui répond Coquard. Au match des nationalités les plus représentées, la France, avec 32 des 176 coureurs, devance les 27 belges présents sur les routes du Tour de France.…

UL pour SOFOOT.com